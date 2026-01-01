Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде защитных перегородок. Все перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.
Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию.
Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение.
Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива.
- материал - нейлон
- внешние размеры, см - 77х33х30
- внутренние размеры, см - 53x22x22
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- вес, кг - 3,4