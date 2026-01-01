Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата

Артикул: NVF-9730

Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 - рюкзак для переноски фототехники и аксессуаров.

Рюкзак предназначен для переноски большого количества фотооборудования и вмещает две фотокамеры, объектив 600мм f/4, вспышку и другие аксессуары.

В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.