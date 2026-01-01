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Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9730

Manfrotto PL-TLB-600 Pro Light 600 - рюкзак для переноски фототехники и аксессуаров.

Рюкзак предназначен для переноски большого количества фотооборудования и вмещает две фотокамеры, объектив 600мм f/4, вспышку и другие аксессуары. 

В комплекте чехол для защиты от дождя и солнца.

Описание

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде защитных перегородок. Все перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.

Предусмотрены различные варианты доступа к оборудованию.

Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение. 

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива.

Характеристики:
  • материал - нейлон
  • внешние размеры, см - 77х33х30
  • внутренние размеры, см - 53x22x22
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • вес, кг - 3,4

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