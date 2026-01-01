Manfrotto PL-PV-410 Pro Light Video Pro-V-410 рюкзак для фотоаппарата

- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 52х34,5х30
- внутренние размеры, см – 48x30x23
- размер отделения для ноутбука, см – 41х31х4
- вес, кг – 3,1
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-PV-410 Pro Light Video Pro-V-410 – профессиональный легкий рюкзак для хранения и транспортировки фототехники, ноутбука 15" и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
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