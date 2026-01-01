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Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата
Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата

Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0266

FastTrack - первый рюкзак на рынке, в который встроен ремень для камеры. Размещение: CSC-камера с установленным объективом (Sony Alpha 7 или Alpha 9 с 24/70 мм f/4). Дополнительно можно расположить 2 объектива (Sony 70-200 мм f/4 и 16-35 мм f/4). Устойчивый к разрывам и водоотталкивающий Rip-Stop нейлон, качественная фурнитура, надежные запирающиеся пряжки на ремне. Молнии с защитой от осадков.

Описание

Рюкзак-слинг сочетает в себе эргономичный рюкзак и удобный ремень для фотоаппарата. Несмотря на компактные габариты, в него без труда помещаются фотоаппарат, сменные объективы и небольшой планшет. Удобно расположенное боковое отделение даёт возможность быстро сменить объектив.

Специальный ремень надёжно удерживает камеру, поэтому в перерывах между съёмками её не придётся убирать в кофр. Стандартные крепления ремня камеры не мешают креплению штатива. Плечевой ремень регулируется по длине и снабжен мягкой накладкой.

Перегородки выполнены из амортизирующей пены и обеспечивают высочайший уровень защиты. Эти модульные и простые в использовании разделители позволяют оптимизировать внутренний объём сумки, создавая отделения, точно подходящие по размеру вашему оборудованию.

Рюкзак с уникальной системой защиты оборудования выполнен из прочного нейлона, который не пропускает пыль и влагу.

Характеристики:

  • внешняя высота - 42 см
  • внешняя ширина - 14 см
  • внешняя длина - 24,5 см
  • внутренняя высота - 40 см
  • внутренняя ширина - 13 см
  • внутренняя длина - 22,5 см
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 20х20х10 см
  • размер отделения для ноутбука - 29x20x2 см
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • коллекция - Pro Light
  • вес - 730

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