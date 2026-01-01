Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата

Рюкзак-слинг сочетает в себе эргономичный рюкзак и удобный ремень для фотоаппарата. Несмотря на компактные габариты, в него без труда помещаются фотоаппарат, сменные объективы и небольшой планшет. Удобно расположенное боковое отделение даёт возможность быстро сменить объектив.
Специальный ремень надёжно удерживает камеру, поэтому в перерывах между съёмками её не придётся убирать в кофр. Стандартные крепления ремня камеры не мешают креплению штатива. Плечевой ремень регулируется по длине и снабжен мягкой накладкой.
Перегородки выполнены из амортизирующей пены и обеспечивают высочайший уровень защиты. Эти модульные и простые в использовании разделители позволяют оптимизировать внутренний объём сумки, создавая отделения, точно подходящие по размеру вашему оборудованию.
Рюкзак с уникальной системой защиты оборудования выполнен из прочного нейлона, который не пропускает пыль и влагу.
Характеристики:
- внешняя высота - 42 см
- внешняя ширина - 14 см
- внешняя длина - 24,5 см
- внутренняя высота - 40 см
- внутренняя ширина - 13 см
- внутренняя длина - 22,5 см
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 20х20х10 см
- размер отделения для ноутбука - 29x20x2 см
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- коллекция - Pro Light
- вес - 730