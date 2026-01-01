Manfrotto PL-FT-8 Pro Light FastTrack-8 рюкзак-слинг для фотоаппарата

Описание

Рюкзак-слинг сочетает в себе эргономичный рюкзак и удобный ремень для фотоаппарата. Несмотря на компактные габариты, в него без труда помещаются фотоаппарат, сменные объективы и небольшой планшет. Удобно расположенное боковое отделение даёт возможность быстро сменить объектив.

Специальный ремень надёжно удерживает камеру, поэтому в перерывах между съёмками её не придётся убирать в кофр. Стандартные крепления ремня камеры не мешают креплению штатива. Плечевой ремень регулируется по длине и снабжен мягкой накладкой.

Перегородки выполнены из амортизирующей пены и обеспечивают высочайший уровень защиты. Эти модульные и простые в использовании разделители позволяют оптимизировать внутренний объём сумки, создавая отделения, точно подходящие по размеру вашему оборудованию.

Рюкзак с уникальной системой защиты оборудования выполнен из прочного нейлона, который не пропускает пыль и влагу.

Характеристики: