Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак изготовлен из синтетического материала и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде мягких съемных разделителей, позволяющих удобно и эргономично расположить необходимое оборудование. Основной отсек дополнительно закрывается сеткой на молнии. Отделение для планшета и ноутбука расположено у спинки рюкзака.

Для оперативного доступа к фотокамере предусмотрены два боковых и один верхний карман.

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя.

Характеристики: