images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9723

Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 - рюкзак для переноски фототехники и аксессуаров.

Рюкзак предназначен для переноски большого количества фотооборудования и вмещает две фотокамеры с установленными объективами, два дополнительных объектива, вспышки и другие аксессуары. В нем также поместится ноутбук и личные вещи.

Описание

Рюкзак изготовлен из синтетического материала и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде мягких съемных разделителей, позволяющих удобно и эргономично расположить необходимое оборудование. Основной отсек дополнительно закрывается сеткой на молнии. Отделение для планшета и ноутбука расположено у спинки рюкзака. 

Для оперативного доступа к фотокамере предусмотрены два боковых и один верхний карман.

Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань
  • внешние размеры, см - 51х25х34
  • внутренние размеры, см - 44x16x18
  • размер отделения для ноутбука, см - 42х28х2,5
  • защитный чехол от дождя - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • вес, кг - 1,99

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Неоценимый вклад Ашера Феллига в искусство фотографии, или Скандальный Виджи
Студийное освещение для составных снимков
Студийное освещение для составных снимков
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.