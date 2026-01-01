Manfrotto PL-BP-R Pro Light RedBee-210 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак изготовлен из синтетического материала и обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде мягких съемных разделителей, позволяющих удобно и эргономично расположить необходимое оборудование. Основной отсек дополнительно закрывается сеткой на молнии. Отделение для планшета и ноутбука расположено у спинки рюкзака.
Для оперативного доступа к фотокамере предусмотрены два боковых и один верхний карман.
Рюкзак имеет внешнее крепление для штатива. В комплекте чехол для защиты от дождя.
- материал - синтетическая ткань
- внешние размеры, см - 51х25х34
- внутренние размеры, см - 44x16x18
- размер отделения для ноутбука, см - 42х28х2,5
- защитный чехол от дождя - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, кг - 1,99