Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по вашему усмотрению. Имеется отделение для ноутбка 15 дюймов и планшета, наружный карман для небольших аксессуаров. Обеспечен быстрым боковым доступом для извлечения камеры, если вы хотите производить съемку на ходу. Есть безопасный задний доступ к оборудованию и быстрый доступ к верхней части рюкзака. Застегивается при помощи надежных молний.
Характеристики:
- внешняя высота - 52 см
- внешняя ширина - 27 см
- внешняя длина - 33 см
- внутренняя высота - 48,5 см
- внутренняя ширина - 17,5 см
- внутренняя длина - 31 см
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для ноутбука - 29,5x4x44 см
- отделение для планшета - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- двусторонний защитный чехол - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Pro Light
- вес - 1850 г