Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по вашему усмотрению. Имеется отделение для ноутбка 15 дюймов и планшета, наружный карман для небольших аксессуаров. Обеспечен быстрым боковым доступом для извлечения камеры, если вы хотите производить съемку на ходу. Есть безопасный задний доступ к оборудованию и быстрый доступ к верхней части рюкзака. Застегивается при помощи надежных молний.

Характеристики: