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Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-BP-R-310 Pro Light RedBee-310 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0265

Облегченный и максимально защищенный рюкзак, предназначенный для переноски большого количества оборудования: Pro DSLR с установленным объективом 400 мм плюс корпус DSLR и 2 объектива. Основное отделение рюкзака размером 31x17,5x48,5 см отделено сеткой на молнии. У спинки фоторюкзака расположено отделение для планшета и ноутбука размером 29,5x4x44 см. PL-BP-R-310 имеет систему защиты камеры от ударов CPS и внешнее крепление для штатива. Рюкзак устойчив к воздействию влаги и солнца. Комплектуется чехлом от дождя.

Описание

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по вашему усмотрению. Имеется отделение для ноутбка 15 дюймов и планшета, наружный карман для небольших аксессуаров. Обеспечен быстрым боковым доступом для извлечения камеры, если вы хотите производить съемку на ходу. Есть безопасный задний доступ к оборудованию и быстрый доступ к верхней части рюкзака. Застегивается при помощи надежных молний.

Характеристики:

  • внешняя высота - 52 см
  • внешняя ширина - 27 см
  • внешняя длина - 33 см
  • внутренняя высота - 48,5 см
  • внутренняя ширина - 17,5 см
  • внутренняя длина - 31 см
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для ноутбука - 29,5x4x44 см
  • отделение для планшета - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • двусторонний защитный чехол - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Pro Light
  • вес - 1850 г

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