Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по усмотрению. Есть отделение с мягкой подкладкой для ноутбка 13 дюймов и планшета. Безопасный задний доступ к оборудованию. Предусмотрен быстрый боковой и верхний доступы. Наружный карман для небольших аксессуаров. Материал - водоотталкивающий Rip-Stop нейлон. При сильных осадках рекомендуется дополнительно использовать чехол от дождя (в комплекте).
Характеристики:
- внешняя высота - 47 см
- внешняя ширина - 24 см
- внешняя длина - 30 см
- внутренняя высота - 44 см
- внутренняя ширина - 15 см
- внутренняя длина - 28 см
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для ноутбука - 27,5х3х41 см
- отделение для планшета - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- двусторонний защитный чехол - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Pro Light
- вес - 1400 г