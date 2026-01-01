Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по усмотрению. Есть отделение с мягкой подкладкой для ноутбка 13 дюймов и планшета. Безопасный задний доступ к оборудованию. Предусмотрен быстрый боковой и верхний доступы. Наружный карман для небольших аксессуаров. Материал - водоотталкивающий Rip-Stop нейлон. При сильных осадках рекомендуется дополнительно использовать чехол от дождя (в комплекте).

Характеристики: