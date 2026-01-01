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Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-BP-R-110 Pro Light RedBee-110 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0264

Облегченный и максимально защищенный рюкзак предназначен для CSC с установленным объективом 70-200 и 3-4 объектива. Имеются гибкие разделители, задний доступ к камере и объективам, предусмотрено внешнее боковое крепление штатива. В комплекте - чехол от дождя.

Описание

Внутренние перегородки, выполненные из амортизирующей пены, создают высочайший уровень защиты. Все перегородки съемные и позволяют использовать внутреннее пространство по усмотрению. Есть отделение с мягкой подкладкой для ноутбка 13 дюймов и планшета. Безопасный задний доступ к оборудованию. Предусмотрен быстрый боковой и верхний доступы. Наружный карман для небольших аксессуаров. Материал - водоотталкивающий Rip-Stop нейлон. При сильных осадках рекомендуется дополнительно использовать чехол от дождя (в комплекте).

Характеристики:

  • внешняя высота - 47 см
  • внешняя ширина - 24 см
  • внешняя длина - 30 см
  • внутренняя высота - 44 см
  • внутренняя ширина - 15 см
  • внутренняя длина - 28 см
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для ноутбука - 27,5х3х41 см
  • отделение для планшета - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • двусторонний защитный чехол - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Pro Light
  • вес - 1400 г

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