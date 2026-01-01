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Manfrotto PL-BG-203 Pro Light Bug-203 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto PL-BG-203 Pro Light Bug-203 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0732

Manfrotto PL-BG-203 Pro Light Bug-203 – легкий рюкзак для переноски цифровой зеркальной фотокамеры с установленным зум-объективом, четырех дополнительных объективов, вспышки, 15" ноутбука и аксессуаров. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).

Описание

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, что делает длительную переноску рюкзака комфортной. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, рюкзаки более легкие и прочные в сравнении с подобными моделями.
 
Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 48х35х23
  • внутренние размеры, см – 47x33,5x17
  • размер отделения для ноутбука, см – 35х33х4
  • защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
  • вес, кг – 1,97
 

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