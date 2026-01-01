Manfrotto PL-BG-203 Pro Light Bug-203 рюкзак для фотоаппарата

Описание

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, что делает длительную переноску рюкзака комфортной. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, рюкзаки более легкие и прочные в сравнении с подобными моделями.

Технические характеристики: