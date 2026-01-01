Manfrotto PL-BG-203 Pro Light Bug-203 рюкзак для фотоаппарата

К основному отделению возможен фронтальный доступ. Отделение для ноутбука расположено на спинке. В передней части рюкзака размещен карман для переноски штатива. Плечевые лямки снабжены силиконовыми вставками, которые обеспечивают необходимую амортизацию. Спинка изготовлена с учетом анатомических особенностей осанки человека, что делает длительную переноску рюкзака комфортной. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, рюкзаки более легкие и прочные в сравнении с подобными моделями.
Технические характеристики:
- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 48х35х23
- внутренние размеры, см – 47x33,5x17
- размер отделения для ноутбука, см – 35х33х4
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
- вес, кг – 1,97