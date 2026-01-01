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Manfrotto PL-B-220 рюкзак для фотоаппарата Pro Light Bumblebee-220

Manfrotto PL-B-220 рюкзак для фотоаппарата Pro Light Bumblebee-220

Manfrotto
Артикул: NVF-2866

Manfrotto PL-B-220 – многофункциональный профессиональный рюкзак для обеспечения максимального удобства и комфорта при хранении и транспортировки фотографического оборудования и аксессуаров. Модель легкая, произведена из влагозащитной ткани, также имеющей УФ-фильтры. Рюкзак Manfrotto PL-B-220 продуман до мельчайших деталей, изготовлен специально под нужды профессиональных фотографов, гарантирует высокую надежность и ударостойкость.

Описание

Характеристики:

  • имеет стандарты ручной клади для перевозки в самолете
  • внешнее крепление для штатива
  • съемные дивайдеры позволяют оптимизировать внутреннее пространство рюкзака
  • отделение для ноутбука
  • имеется внутренний разделитель для барьера между влажными и сухими вещами, которые находятся внутри рюкзака
  • серебряная сторона чехла от дождя защищает оборудование от прямых солнечных лучей и предотвращает перегрев

Размеры:

  • внутренняя высота отсека для ноутбука, см – 48
  • внутренняя длина отсека для ноутбука, см – 32
  • внутренний отсек для ноутбука ширина, см – 4
  • внутренняя высота главного отделения, см – 50
  • внутренняя длина главного отделения, см – 32
  • ширина главного отделения, см – 18
  • внешняя высота, см – 52
  • внешняя длина – 34
  • внешняя ширина, см – 28
  • вес, кг – 2,9
  • цвет – черный

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