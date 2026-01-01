Manfrotto PL-B-220 рюкзак для фотоаппарата Pro Light Bumblebee-220

Характеристики:
- имеет стандарты ручной клади для перевозки в самолете
- внешнее крепление для штатива
- съемные дивайдеры позволяют оптимизировать внутреннее пространство рюкзака
- отделение для ноутбука
- имеется внутренний разделитель для барьера между влажными и сухими вещами, которые находятся внутри рюкзака
- серебряная сторона чехла от дождя защищает оборудование от прямых солнечных лучей и предотвращает перегрев
Размеры:
- внутренняя высота отсека для ноутбука, см – 48
- внутренняя длина отсека для ноутбука, см – 32
- внутренний отсек для ноутбука ширина, см – 4
- внутренняя высота главного отделения, см – 50
- внутренняя длина главного отделения, см – 32
- ширина главного отделения, см – 18
- внешняя высота, см – 52
- внешняя длина – 34
- внешняя ширина, см – 28
- вес, кг – 2,9
- цвет – черный