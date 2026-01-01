Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата

Съемные перегородки из амортизирующей пены позволяют оптимально скомпоновать внутреннее пространство. Различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ. Три варианта переноски: классический рюкзак, слинг и в х-положении. Анатомическая форма спинки, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное ношение. Внешнее крепление штатива. Улучшена эргономика, удобные замки и ручка для переноски. Комплектуется чехлом для защиты от дождя и солнца. Влагостойкая ткань, устойчивая к разрывам.
Характеристики:
- внешняя высота - 49 см
- внешняя ширина - 28 см
- внешняя длина - 35 см
- внутренняя высота - 46,5 см
- внутренняя ширина - 17 см
- внутренняя длина - 31 см
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 31х31х17 см
- размер отделения для ноутбука - 47х31х4 см
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- двусторонний защитный чехол - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- отделение для личных вещей - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Pro Light
- вес - 2010 г