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Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата
Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата

Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0263

Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 - вместительный фоторюкзак. Размещение фото: 3 фотокамеры с объективами и 5 дополнительных объективов. Видео: Canon C100 с объективом, ручка, 3 дополнительных объектива, микрофон, 2 фотокамеры с объективами. Можно разместить дрон DJI Phantom 4 (пульт, аккумуляторы), фотокамеру и 3 объектива. Карман для 15" ноутбука. Система защиты специально разработана для наиболее уязвимого оборудования. Внутренние габариты - 46,5х31х17 см, внешние габариты - 49х35х28 см.

Описание

Съемные перегородки из амортизирующей пены позволяют оптимально скомпоновать внутреннее пространство. Различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ. Три варианта переноски: классический рюкзак, слинг и в х-положении. Анатомическая форма спинки, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное ношение. Внешнее крепление штатива. Улучшена эргономика, удобные замки и ручка для переноски. Комплектуется чехлом для защиты от дождя и солнца. Влагостойкая ткань, устойчивая к разрывам.

Характеристики:

  • внешняя высота - 49 см
  • внешняя ширина - 28 см
  • внешняя длина - 35 см
  • внутренняя высота - 46,5 см
  • внутренняя ширина - 17 см
  • внутренняя длина - 31 см
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 31х31х17 см
  • размер отделения для ноутбука - 47х31х4 см
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • двусторонний защитный чехол - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • отделение для личных вещей - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Pro Light
  • вес - 2010 г

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