Manfrotto PL-3N1-36 Pro Light 36 рюкзак для дрона и фотоаппарата

Описание

Съемные перегородки из амортизирующей пены позволяют оптимально скомпоновать внутреннее пространство. Различные варианты доступа к оборудованию, а также быстрый боковой доступ. Три варианта переноски: классический рюкзак, слинг и в х-положении. Анатомическая форма спинки, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное ношение. Внешнее крепление штатива. Улучшена эргономика, удобные замки и ручка для переноски. Комплектуется чехлом для защиты от дождя и солнца. Влагостойкая ткань, устойчивая к разрывам.

Характеристики: