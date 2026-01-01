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Manfrotto PL-3N1-25 рюкзак для фотоаппарата Pro Light 25

Manfrotto PL-3N1-25 рюкзак для фотоаппарата Pro Light 25

Manfrotto
Артикул: OLE-1265

Manfrotto PL-3N1-25 рюкзак коллекции Pro Light 25. Изготовлен из прочной влагостойкой ткани. Предусмотрены три варианта эксплуатации модели – классический рюкзак, слинг и х-положение. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения). 

Описание

Рюкзак разделен на три отделения: верхнее для личных вещей, нижнее со съемной вставкой для фототехники и отделение для ноутбука с диагональю экрана 12 дюймов. В нижнем отделении можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным объективом и батарейной ручкой, три-четыре дополнительных объектива, вспышку и различные аксессуары. Модульная система перегородок позволяет удобно и практично разложить фототехнику. Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость при переноски. Для штатива предусмотрено крепление на передней части.

Технические характеристики:

  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 46х26х26
  • внутренние размеры, см – 32х22х16
  • размер отделения для фотоаппарата, см – 32х22х16
  • размеры отсека для ноутбука, см – 40x20x4
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да
  • вес, кг – 1,67

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