Manfrotto PL-3N1-25 рюкзак для фотоаппарата Pro Light 25

Рюкзак разделен на три отделения: верхнее для личных вещей, нижнее со съемной вставкой для фототехники и отделение для ноутбука с диагональю экрана 12 дюймов. В нижнем отделении можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным объективом и батарейной ручкой, три-четыре дополнительных объектива, вспышку и различные аксессуары. Модульная система перегородок позволяет удобно и практично разложить фототехнику. Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость при переноски. Для штатива предусмотрено крепление на передней части.
Технические характеристики:
- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 46х26х26
- внутренние размеры, см – 32х22х16
- размер отделения для фотоаппарата, см – 32х22х16
- размеры отсека для ноутбука, см – 40x20x4
- ремни для внешнего крепления штатива – да
- защитный чехол от дождя – да
- отделение для личных вещей – да
- вес, кг – 1,67