Manfrotto PL-3N1-25 рюкзак для фотоаппарата Pro Light 25

Описание

Рюкзак разделен на три отделения: верхнее для личных вещей, нижнее со съемной вставкой для фототехники и отделение для ноутбука с диагональю экрана 12 дюймов. В нижнем отделении можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным объективом и батарейной ручкой, три-четыре дополнительных объектива, вспышку и различные аксессуары. Модульная система перегородок позволяет удобно и практично разложить фототехнику. Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость при переноски. Для штатива предусмотрено крепление на передней части.

Технические характеристики: