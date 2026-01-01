images
Manfrotto OR-BP-30BU Off Road 30 Blue рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto OR-BP-30BU Off Road 30 Blue рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0723

Manfrotto OR-BP-30BU Off Road 30 Blue  – легкий и удобный рюкзак для хранения и переноса фототехники и туристического снаряжения. Изготовлен из влагоотталкивающей прочной ткани. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.

Описание

Рюкзак разделен на два отделения: верхнее для личных вещей и нижнее со съемной вставкой для фототехники. В него можно разместить профессиональную HDSLR-камеру с прикрепленным 70–200 мм зум-объективом, дополнительный объектив и аксессуары.  
 
Размещение более тяжелых вещей на дне помогает сместить центр тяжести и тем самым улучшить баланс и снизить усталость. Для поддержки стабильности, структурной целостности и комфорта рюкзак имеет две регулируемые лямки из 3D-литой пены, а также мягкий регулируемый пояс. Также имеется разгрузочная лямка, снимающая давление на шею от ремня фотоаппарата. Для переноски штатива предусмотрены два варианта крепления.
 
Технические характеристики:
  • материал –  влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 50х30х24
  • внутренние размеры нижнего отсека, см – 17x27x12,5
  • внутренние размеры верхнего отсека, см – 26x29x17
  • объем, л – 30
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • отделение для личных вещей – да
  • вес, кг – 1,9

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Итоги фотоконкурса &quot;Натюрморты Рисуем светом&quot;
Итоги фотоконкурса "Натюрморты Рисуем светом"
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Комплекты оборудования Falcon Eyes KeyLight для съемки дома. Обзор
Как создать историческую картину &quot;тогда и сейчас&quot; и анимированный GIF
Как создать историческую картину "тогда и сейчас" и анимированный GIF
Видеоурок &quot;Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов&quot;
Видеоурок "Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.