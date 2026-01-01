Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный

Новинка от компании Manfrotto – рюкзак для экстремальных путешествий. Имеет специальное крепление камеры GoPro для съемки на ходу. Внутренние съемные чехлы для защиты оборудования вмещают до 3 камер GoPro и одной компактной фотокамеры типа Sony A7 с объективом 24-70/4. В рюкзаке можно расположить различные аксессуары и личные вещи. Отделение для ноутбука до 12,9 ". Верхняя крышка рюкзака усилена дополнительной защитой. На вешней стороне рюкзака предусмотрен карман для штатива Pixi. Широкий поясной ремень и дополнительный ремень на груди обеспечивают надежную фиксацию рюкзака при экстремальных приключениях. Дождевой чехол в комплекте. Рюкзак изготовлен их высококачественных материалов. Цвет красный.
Характеристики:
- внешняя высота, см – 45
- внешняя ширина, см – 18
- внешняя длина, см – 25
- внутренняя высота, см – 43
- внутренняя ширина, см – 15
- внутренняя длина, см – 24
- цвет – красный
- материал – 100% синтетика
- соответствует стандарту ручной клади – да
- влагостойкая ткань – да
- размер отделения для фотокамеры, см – 17х15х10
- размер отделения для ноутбука, см – 30х22х1,5
- отделение для планшета – да
- ремни для внешнего крепления штатива – да
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – да
- отделение для личных вещей – да
- защитный чехол от дождя – да
- вес, г – 1000