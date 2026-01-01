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Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный
Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный
Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный
Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный

Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt рюкзак для фотоаппарата красный

Manfrotto
Артикул: NVF-6422

Manfrotto OR-ACT-BPGY Off Road Stunt – легкий, компактный и эргономичный рюкзак со специальным креплением для камеры GoPro.

Описание

Новинка от компании Manfrotto – рюкзак для экстремальных путешествий. Имеет специальное крепление камеры GoPro для съемки на ходу. Внутренние съемные чехлы для защиты оборудования вмещают до 3 камер GoPro и одной компактной фотокамеры типа Sony A7 с объективом 24-70/4. В рюкзаке можно расположить различные аксессуары и личные вещи. Отделение для ноутбука до 12,9 ". Верхняя крышка рюкзака усилена дополнительной защитой. На вешней стороне рюкзака предусмотрен карман для штатива Pixi. Широкий поясной ремень и дополнительный ремень на груди обеспечивают надежную фиксацию рюкзака при экстремальных приключениях. Дождевой чехол в комплекте. Рюкзак изготовлен их высококачественных материалов. Цвет красный.

Характеристики:

  • внешняя высота, см – 45
  • внешняя ширина, см – 18
  • внешняя длина, см – 25
  • внутренняя высота, см – 43
  • внутренняя ширина, см – 15
  • внутренняя длина, см – 24
  • цвет – красный
  • материал – 100% синтетика
  • соответствует стандарту ручной клади – да
  • влагостойкая ткань – да
  • размер отделения для фотокамеры, см – 17х15х10
  • размер отделения для ноутбука, см – 30х22х1,5
  • отделение для планшета – да
  • ремни для внешнего крепления штатива – да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара – да
  • отделение для личных вещей – да
  • защитный чехол от дождя – да
  • вес, г – 1000

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