Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Внутренний кофр для камеры можно использовать в качестве плечевой сумки. Размещение: CSC с установленным стандартным зум-объективом и 2 дополнительных объектива (или один 70-200) или DJI Mavic Pro. Отделение для ноутбука можно использовать в качестве чехла для ноутбука. Он вмещает 15'' ноутбук и 9,7'' планшет. Когда вам нужен повседневный рюкзак, извлеките кофр, расстегните внутренние молнии и сверните перегородку между отделами. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto Protection System. Предусмотрено внешнее крепление для штатива. В боковом кармане можно закрепить селфи-палку или монопод.

Характеристики: