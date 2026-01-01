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Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0262

Рюкзак модульной системы - идеальный компаньон для городских жителей и любителей путешествовать с фотооборудованием. Включает 2 съемные части, которые можно использовать отдельно. Подходит для премиальной беззеркальной камеры. Вмещает ноутбук 15" и планшет 9, 7". Крепления для штатива расположены на передней стороне. Сдержанный стиль, оригинальный дизайн, материалы и фурнитура высокого качества. Внешняя ткань обработана водоотталкивающим покрытием, а чехол-дождевик защитит в экстремальных погодных условиях.

Описание

Внутренний кофр для камеры можно использовать в качестве плечевой сумки. Размещение: CSC с установленным стандартным зум-объективом и 2 дополнительных объектива (или один 70-200) или DJI Mavic Pro. Отделение для ноутбука можно использовать в качестве чехла для ноутбука. Он вмещает 15'' ноутбук и 9,7'' планшет. Когда вам нужен повседневный рюкзак, извлеките кофр, расстегните внутренние молнии и сверните перегородку между отделами. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto Protection System. Предусмотрено внешнее крепление для штатива. В боковом кармане можно закрепить селфи-палку или монопод.

Характеристики:

  • внешняя высота - 47 см
  • внешняя ширина - 18 см
  • внешняя длина - 29 см
  • внутренняя высота - 46 см
  • внутренняя ширина - 14 см
  • внутренняя длина - 29 см
  • цвет - серый
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 19х22х11 см
  • размер отделения для ноутбука - 42х29х2,5 см
  • отделение для планшета - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • отделение для личных вещей - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Noreg
  • вес - 1620 г

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