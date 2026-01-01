Manfrotto OL-BP-30 Noreg Backpack-30 рюкзак для фотоаппарата

Внутренний кофр для камеры можно использовать в качестве плечевой сумки. Размещение: CSC с установленным стандартным зум-объективом и 2 дополнительных объектива (или один 70-200) или DJI Mavic Pro. Отделение для ноутбука можно использовать в качестве чехла для ноутбука. Он вмещает 15'' ноутбук и 9,7'' планшет. Когда вам нужен повседневный рюкзак, извлеките кофр, расстегните внутренние молнии и сверните перегородку между отделами. Для защиты оборудования от ударов и вибраций применена система безопасности Manfrotto Protection System. Предусмотрено внешнее крепление для штатива. В боковом кармане можно закрепить селфи-палку или монопод.
Характеристики:
- внешняя высота - 47 см
- внешняя ширина - 18 см
- внешняя длина - 29 см
- внутренняя высота - 46 см
- внутренняя ширина - 14 см
- внутренняя длина - 29 см
- цвет - серый
- материал - синтетическая ткань
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 19х22х11 см
- размер отделения для ноутбука - 42х29х2,5 см
- отделение для планшета - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- отделение для личных вещей - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Noreg
- вес - 1620 г