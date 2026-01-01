images
Manfrotto NX-S-IBU рюкзак-слинг для фотоаппарата NX синий

Manfrotto NX-S-IBU рюкзак-слинг для фотоаппарата NX синий

Manfrotto
Артикул: OLE-1259

Manfrotto NX-S-IBU – стильный и компактный рюкзак-слинг серии NX. В съемный защитный кофр можно разместить зеркальную камеру с установленным объективом и дополнительный объектив. Для ноутбука с диагональю экрана 13 дюймов предусмотрен отдельный отсек. Личные вещи и аксессуары можно положить в различные внешние и внутренние карманы. Цвет – синий. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см – 43х25х13
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 18х17х11
  • размер отделения для ноутбука, см – 20х36х2,5
  • вес, кг – 0,670

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Зонты Phottix серия Premio
Зонты Phottix серия Premio
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Тони Фрисселл
Тони Фрисселл
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.