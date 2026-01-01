Manfrotto NX-S-IBU рюкзак-слинг для фотоаппарата NX синий

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – синий
- внешние размеры, см – 43х25х13
- размеры отделения для фотоаппарата, см – 18х17х11
- размер отделения для ноутбука, см – 20х36х2,5
- вес, кг – 0,670
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-S-IBU – стильный и компактный рюкзак-слинг серии NX. В съемный защитный кофр можно разместить зеркальную камеру с установленным объективом и дополнительный объектив. Для ноутбука с диагональю экрана 13 дюймов предусмотрен отдельный отсек. Личные вещи и аксессуары можно положить в различные внешние и внутренние карманы. Цвет – синий.
Технические характеристики:
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