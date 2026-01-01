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Manfrotto NX-BP-VBU рюкзак для фотоаппарата NX синий

Manfrotto NX-BP-VBU рюкзак для фотоаппарата NX синий

Manfrotto
Артикул: OLE-1249

Manfrotto NX-BP-VBU – удобный городской рюкзак серии NX. Внутреннее пространство делится на два отсека. В нижний съемный вкладыш можно безопасно разместить небольшую DSLR камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышку и другие аксессуары. Цвет – синий. 

Описание

Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. В специальный задний карман можно разместить ноутбук до 15,6 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для комфортного ношения спинка сделана с мягкой сеткой, что обеспечивает повышенный воздухообмен.

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см – 46х31х17
  • размеры отделения для фотоаппарата, см – 17,5х27,5х12
  • размер отделения для ноутбука, см – 35х30х3
  • вес, кг – 0,90

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