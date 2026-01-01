Manfrotto NX-BP-VBU рюкзак для фотоаппарата NX синий

Для хранения аксессуаров есть несколько легкодоступных карманов. В специальный задний карман можно разместить ноутбук до 15,6 дюймов. Для крепления штатива предусмотрены специальные ремни на передней части. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Для комфортного ношения спинка сделана с мягкой сеткой, что обеспечивает повышенный воздухообмен.
Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – синий
- внешние размеры, см – 46х31х17
- размеры отделения для фотоаппарата, см – 17,5х27,5х12
- размер отделения для ноутбука, см – 35х30х3
- вес, кг – 0,90