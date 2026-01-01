Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Для максимальной безопасности доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спины. Верхнее отделение рюкзака предназначена для личных вещей. Аксессуары и личные вещи также найдут свое место во множестве карманов. В рюкзаке предусмотрен отсек для планшета iPad Pro 9,7, два наружных сетчатых кармана для размещения штатива, монопода, бутылки с водой и т.п.
Съемная вставка оснащена системой защиты Manfrotto.
Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.
Технические характеристики:
- материал - синтетическая ткань
- цвет - синий
- внешние размеры, см - 45х19х28
- внутренние размеры, см - 44х18х27
- размеры отделения для фотоаппарата, см - 20х27х11
- размер отделения для планшета, см - 20х25х2
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- вес, г - 790