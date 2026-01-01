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Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый
Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Manfrotto
Артикул: NVF-9739

Manfrotto NX-BP-GY - удобный городской рюкзак серии NX. 

В нем легко разместится CSC-камера со стандартным зум-объективом, плюс 2-3 дополнительных объектива, или DSLR начального уровня с объективом, плюс 2 дополнительных объектива. Также в рюкзаке можно переносить квадрокоптер DJI Mavic Pro с дистанционным управлением и аксессуарами, или DJI Spark.

Цвет - серый

Описание

Для максимальной безопасности доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спины. Верхнее отделение рюкзака предназначена для личных вещей. Аксессуары и личные вещи также найдут свое место во множестве карманов. В рюкзаке предусмотрен отсек для планшета iPad Pro 9,7, два наружных сетчатых кармана для размещения штатива, монопода, бутылки с водой и т.п.

Съемная вставка оснащена системой защиты Manfrotto.

Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.

Технические характеристики:

  • материал - синтетическая ткань
  • цвет - синий
  • внешние размеры, см - 45х19х28
  • внутренние размеры, см - 44х18х27
  • размеры отделения для фотоаппарата, см - 20х27х11
  • размер отделения для планшета, см - 20х25х2
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • вес, г - 790

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