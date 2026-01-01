Manfrotto NX-BP-GY рюкзак для фотоаппарата NX серый

Описание

Для максимальной безопасности доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спины. Верхнее отделение рюкзака предназначена для личных вещей. Аксессуары и личные вещи также найдут свое место во множестве карманов. В рюкзаке предусмотрен отсек для планшета iPad Pro 9,7, два наружных сетчатых кармана для размещения штатива, монопода, бутылки с водой и т.п.

Съемная вставка оснащена системой защиты Manfrotto.

Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.

Технические характеристики: