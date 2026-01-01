Manfrotto NX-BP-BU рюкзак для фотоаппарата NX синий

Описание

Для максимальной безопасности доступ к оборудованию предусмотрен со стороны спины. Верхнее отделение рюкзака предназначено для личных вещей. Аксессуары и личные вещи также найдут свое место во множестве карманов. В рюкзаке предусмотрен отсек для планшета iPad Pro 9,7, два наружных сетчатых кармана для размещения штатива, монопода, бутылки с водой и т.п.

Съемная вставка оснащена системой защиты Manfrotto.

Для комфортного ношения в спинке рюкзака используется мягкая дышащая ткань.

Технические характеристики:

материал - синтетическая ткань

цвет - синий

внешние размеры, см - 45х19х28

внутренние размеры, см - 44х18х27

размеры отделения для фотоаппарата, см - 20х27х11

размер отделения для планшета, см - 20х25х2

в ставка (антишок) для защиты фотокамеры от удара - да

соответствует стандарту ручной клади - да

совместимость с сумкой на колесах - да

вес, г - 790



