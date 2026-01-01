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Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-2539

Manfrotto MP-BP-30BB Professional Backpack 30 – профессиональный рюкзак, предназначен для транспортировки DSLR-камеры с объективом 70-200 F/2.8, дополнительного боди, пяти объективов, вспышки, дополнительных аксессуаров, ноутбука с диагональю 13 дюймов и штатива. Рюкзак имеет многоуровневую конструкцию для обеспечения надежной защиты от ударов. Модель оснащена креплением для транспортировки на тележке и дождевиком.

Описание

Характеристики:

  • цвет – черный
  • наружная высота, см – 43,5  
  • наружная длина, см – 31  
  • наружная ширина, см – 26  
  • высота отделения для ноутбука, см –   38,5  
  • длинна отделения для ноутбука, см –   24  
  • ширина отделения для ноутбука, см – 2  
  • внутренняя высота, см – 38,5  
  • внутренняя длина, см – 24  
  • внутренняя ширина, см – 16  
  • внешняя защищенность – влагостойкость, дождевик в комплекте
  • внешнее крепление для штативов – есть
  • возможность внутренней перепланировки – есть
  • отсек для ноутбука – до 13 дюймов
  • вес, кг – 1,9

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