Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата

Артикул: NVF-2539

Manfrotto MP-BP-30BB Professional Backpack 30 – профессиональный рюкзак, предназначен для транспортировки DSLR-камеры с объективом 70-200 F/2.8, дополнительного боди, пяти объективов, вспышки, дополнительных аксессуаров, ноутбука с диагональю 13 дюймов и штатива. Рюкзак имеет многоуровневую конструкцию для обеспечения надежной защиты от ударов. Модель оснащена креплением для транспортировки на тележке и дождевиком.