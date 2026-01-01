Manfrotto MB MP-BP-30BB Professional Backpack 30 рюкзак для фотоаппарата

Характеристики:
- цвет – черный
- наружная высота, см – 43,5
- наружная длина, см – 31
- наружная ширина, см – 26
- высота отделения для ноутбука, см – 38,5
- длинна отделения для ноутбука, см – 24
- ширина отделения для ноутбука, см – 2
- внутренняя высота, см – 38,5
- внутренняя длина, см – 24
- внутренняя ширина, см – 16
- внешняя защищенность – влагостойкость, дождевик в комплекте
- внешнее крепление для штативов – есть
- возможность внутренней перепланировки – есть
- отсек для ноутбука – до 13 дюймов
- вес, кг – 1,9