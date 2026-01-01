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Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0261

Рюкзак идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с комплектом фотооборудования. Внутренняя съемная фирменная вставка оснащена новой оболочкой Flexy Camera Shell, инновационной системой защиты. Имеется отсек для ноутбука до 15,6 дюймов и планшета iPad Pro 9,7 дюймов. Боковой карман на молнии. Эргономичные плечевые лямки. Уплотненная спинка. Дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части рюкзака. Высококачественная фурнитура. Защитный чехол от дождя и солнца

Описание

Рюкзак достаточно объёмный. Размещение: DSLR с объективом 70-200/2,8, 4 объектива и вспышка. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 15,6 дюймов и планшета iPad Pro 9,7 дюймов.

Высококачественная и водоотталкивающая синтетическая ткань защищает рюкзак от механических повреждений, а материал нижней части позволяет очистить рюкзак от загрязнения. В комплект входит чехол, дополнительно защищающий оборудование и личные вещи от непогоды.

Характеристики:

  • внешняя высота - 50 см
  • внешняя ширина - 20 см
  • внешняя длина - 32 см
  • внутренняя высота - 49 см
  • внутренняя ширина - 18 см
  • внутренняя длина - 30 см
  • цвет - серый
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 30х26х14 см
  • размер отделения для ноутбука - до 15,6 дюймов
  • отделение для планшета - да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Manhattan
  • вес - 1600 г

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