Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак достаточно объёмный. Размещение: DSLR с объективом 70-200/2,8, 4 объектива и вспышка. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 15,6 дюймов и планшета iPad Pro 9,7 дюймов.

Высококачественная и водоотталкивающая синтетическая ткань защищает рюкзак от механических повреждений, а материал нижней части позволяет очистить рюкзак от загрязнения. В комплект входит чехол, дополнительно защищающий оборудование и личные вещи от непогоды.

Характеристики: