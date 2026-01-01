Manfrotto MN-BP-MV-50 Manhattan Mover-50 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак достаточно объёмный. Размещение: DSLR с объективом 70-200/2,8, 4 объектива и вспышка. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 15,6 дюймов и планшета iPad Pro 9,7 дюймов.
Высококачественная и водоотталкивающая синтетическая ткань защищает рюкзак от механических повреждений, а материал нижней части позволяет очистить рюкзак от загрязнения. В комплект входит чехол, дополнительно защищающий оборудование и личные вещи от непогоды.
Характеристики:
- внешняя высота - 50 см
- внешняя ширина - 20 см
- внешняя длина - 32 см
- внутренняя высота - 49 см
- внутренняя ширина - 18 см
- внутренняя длина - 30 см
- цвет - серый
- материал - синтетическая ткань
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 30х26х14 см
- размер отделения для ноутбука - до 15,6 дюймов
- отделение для планшета - да
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы Flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- CPS Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Manhattan
- вес - 1600 г