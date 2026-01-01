Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата

Рюкзак идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с фотооборудованием. Внутренняя съемная фирменная вставка оснащена новой оболочкой Flexy Camera Shell, инновационной системой защиты. Размещение: CSC-камера со стандартным объективом, 3 объектива, включая 70-200. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом или DJI Mavic с двумя дополнительными батареями. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 14 дюймов и планшета iPad Pro 9,7. Боковой карман на молнии. Эргономичные плечевые лямки. Уплотненная спинка. Дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части рюкзака. Высококачественная фурнитура.
Характеристики:
- внешняя высота - 44 см
- внешняя ширина - 17 см
- внешняя длина - 29 см
- внутренняя высота - 41 см
- внутренняя ширина - 13 см
- внутренняя длина - 26 см
- цвет - серый
- материал - синтетическая ткань
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- размер отделения для фотокамеры - 41х26х13 см
- размер отделения для ноутбука - 38х24х2 см
- отделение для планшета - да
- ремни для внешнего крепления штатива - да
- сепараторы flexi (гибкие прокладки) - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- двусторонний защитный чехол - да
- Cps Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
- совместимость с сумкой на колесах - да
- коллекция - Manhattan
- вес - 1410 г