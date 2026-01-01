Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата

Описание

Рюкзак идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с фотооборудованием. Внутренняя съемная фирменная вставка оснащена новой оболочкой Flexy Camera Shell, инновационной системой защиты. Размещение: CSC-камера со стандартным объективом, 3 объектива, включая 70-200. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом или DJI Mavic с двумя дополнительными батареями. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 14 дюймов и планшета iPad Pro 9,7. Боковой карман на молнии. Эргономичные плечевые лямки. Уплотненная спинка. Дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части рюкзака. Высококачественная фурнитура.

Характеристики: