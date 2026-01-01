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Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата
Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto MN-BP-MV-30 Manhattan Mover-30 рюкзак для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: MTG-0260

Надежный рюкзак для камеры и ноутбука. Подходит для размещения премиальной компактной системной камеры и до 3 дополнительных объективов. Рюкзак снабжен мобильными перегородками. Имеет систему защиты камеры от ударов. Рюкзак комплектуется защитным чехлом. Отделение для ноутбука имеет размеры - 38х24х2 см, отделение для фотокамеры - 41х26х13см.

Описание

Рюкзак идеально подходит для городских жителей и любителей путешествовать с фотооборудованием. Внутренняя съемная фирменная вставка оснащена новой оболочкой Flexy Camera Shell, инновационной системой защиты. Размещение: CSC-камера со стандартным объективом, 3 объектива, включая 70-200. В верхней части расположено отделение для фотокамеры Sony A7 или Fujifilm серии XT со стандартным зум-объективом и одним дополнительным объективом или DJI Mavic с двумя дополнительными батареями. Предусмотрено два доступа к оборудованию: безопасный обратный доступ или быстрый верхний доступ. На передней панели установлена система крепления Never Lose, которая позволяет носить штатив, скейтборд, куртку или шлем. Защищенный отсек для ноутбука до 14 дюймов и планшета iPad Pro 9,7. Боковой карман на молнии. Эргономичные плечевые лямки. Уплотненная спинка. Дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе. Премиальная синтетическая ткань, устойчивая к разрывам. Специальная ткань в нижней части рюкзака. Высококачественная фурнитура.

Характеристики:

  • внешняя высота - 44 см
  • внешняя ширина - 17 см
  • внешняя длина - 29 см
  • внутренняя высота - 41 см
  • внутренняя ширина - 13 см
  • внутренняя длина - 26 см
  • цвет - серый
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • размер отделения для фотокамеры - 41х26х13 см
  • размер отделения для ноутбука - 38х24х2 см
  • отделение для планшета - да
  • ремни для внешнего крепления штатива - да
  • сепараторы flexi (гибкие прокладки) - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • двусторонний защитный чехол - да
  • Cps Manfrotto-система защиты камеры от удара - да
  • совместимость с сумкой на колесах - да
  • коллекция - Manhattan
  • вес - 1410 г

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