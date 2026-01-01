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Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак
Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак

Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак

Manfrotto
Артикул: OLE-3831

Рюкзак черного цвета подходит для комплекта техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также для компактного штатива. Объем 8 л. Верхний доступ, на клапане карманы для аксессуаров. Внизу отдельный отсек ддля личных вещей. Отделение под планшет/ноутбук до 14", боковой карман для штатива. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана. Внешние размеры 260 × 170 × 440 мм. Есть чехол от дождя.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 260 × 170 × 440 мм
  • Общий объем 8 л
  • Внутренний размер 240 × 160 × 400 мм
  • Вес 1192 г

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