Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак

Характеристики:
- Внешние размеры 260 × 170 × 440 мм
- Общий объем 8 л
- Внутренний размер 240 × 160 × 400 мм
- Вес 1192 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак черного цвета подходит для комплекта техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также для компактного штатива. Объем 8 л. Верхний доступ, на клапане карманы для аксессуаров. Внизу отдельный отсек ддля личных вещей. Отделение под планшет/ноутбук до 14", боковой карман для штатива. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана. Внешние размеры 260 × 170 × 440 мм. Есть чехол от дождя.
Характеристики:
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