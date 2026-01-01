Manfrotto MB MA3-BP-C Advanced Compact Backpack III рюкзак

Артикул: OLE-3831

Рюкзак черного цвета подходит для комплекта техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также для компактного штатива. Объем 8 л. Верхний доступ, на клапане карманы для аксессуаров. Внизу отдельный отсек ддля личных вещей. Отделение под планшет/ноутбук до 14", боковой карман для штатива. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана. Внешние размеры 260 × 170 × 440 мм. Есть чехол от дождя.