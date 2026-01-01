Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI

Рюкзак коллекции Aviator, модель специально разработана для транспортировки квадрокоптера DJI Mavic Pro и стабилизатора DJI Osmo.
Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.
Предусмотрен быстрый доступ к оборудованию и чехол для защиты батарей. Для размещения лопастей приспособлен карман на поясе. Также есть боковые сетчатые карманы, большое отделение для личных вещей, карман для планшета размером 10 дюймов и внешнее крепление для монопода.
Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение.
В комплекте чехол для защиты от дождя.
- материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
- внешние размеры, см - 55х19х26,5
- внутренние размеры, см - 51x1835x26
- отделение для ноутбука - да
- защитный чехол от дождя - да
- соответствует стандарту ручной клади - да
- вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
- вес, кг - 1,5