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Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI
Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI

Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator рюкзак для дронов DJI

Manfrotto
Артикул: NVF-9735

Manfrotto MB AV-BP-H-25 Drone backpack Hover-25 Aviator - специализированный рюкзак. Модель специально разработана для переноски квадрокоптера DJI.

Описание

Рюкзак коллекции Aviator, модель специально разработана для транспортировки квадрокоптера DJI Mavic Pro и стабилизатора DJI Osmo. 

Рюкзак обладает уникальной системой защиты. Она представлена в виде перегородок, изготовленных из амортизирующей пены. Все защитные перегородки съемные и позволяют использовать пространство рюкзака наиболее оптимально.

Предусмотрен быстрый доступ к оборудованию и чехол для защиты батарей. Для размещения лопастей приспособлен карман на поясе. Также есть боковые сетчатые карманы, большое отделение для личных вещей, карман для планшета размером 10 дюймов и внешнее крепление для монопода.

Анатомическая форма спинки рюкзака, специальная форма лямок и система поясной поддержки обеспечивают комфортное длительное ношение. 

В комплекте чехол для защиты от дождя.

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань/нейлон/Rip-stop
  • внешние размеры, см - 55х19х26,5
  • внутренние размеры, см - 51x1835x26
  • отделение для ноутбука - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • вставка (анти-шок) для защиты фотокамеры от удара - да
  • вес, кг - 1,5

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