Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M

Рюкзак имеет современный городской дизайн. При использовании данной модели в качестве рюкзака доступны три способа переноски - как классический рюкзак, как рюкзак-слинг (на одно плечо) или как рюкзак с Х-положением ремней.
Для фотокамеры предусмотрен схемный кофр, удалив который, можно использовать все пространство для личных вещей.
Рюкзак имеет отделение для ноутбука и планшета, по бокам его распложены карманы для бутылки с водой, зонта и т.п.
Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса.
Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.
Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.
Характеристики:
- внешние размеры, см - 43х28х19
- внутренние размеры, см - 42х27х15
- размеры отделения для ноутбука, см - 27х2,5х41
- размеры отделения для камеры, см - 25,5х14х19
- личные вещи, см - 27х14х21
- крепление для штатива - да
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- отделение для планшета - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- вес, кг - 1,2