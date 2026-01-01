images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M
Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M

Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M

Manfrotto
Артикул: DAN-3602

Рюкзак для фотоаппарата Manfrotto MA2-BP-H Advanced2 Hybrid Backpack M.

Гибридный рюкзак 3-в-1 предназначен для переноски фотооборудования, штатива, ноутбука и личных вещей. Легко трансформируется из рюкзака в сумку на плечо или сумку в руку. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлен из влагостойкой ткани, имеет ремни для внешнего крепления штатива, модульные разделители и защитный чехол от дождя. Размер отделения для фотокамеры - 25,5х14х19 см, размер отделения для ноутбука - 27х2,5х41 см. 

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. При использовании данной модели в качестве рюкзака доступны три способа переноски - как классический рюкзак, как рюкзак-слинг (на одно плечо) или как рюкзак с Х-положением ремней.

Для фотокамеры предусмотрен схемный кофр, удалив который, можно использовать все пространство для личных вещей.

Рюкзак имеет отделение для ноутбука и планшета, по бокам его распложены карманы для бутылки с водой, зонта и т.п.

Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. 

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.

Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 43х28х19
  • внутренние размеры, см - 42х27х15
  • размеры отделения для ноутбука, см - 27х2,5х41
  • размеры отделения для камеры, см - 25,5х14х19
  • личные вещи, см - 27х14х21
  • крепление для штатива - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • отделение для планшета - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • вес, кг - 1,2

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Мужская будуарная фотосессия. Эстетика в фотографировании. 18+
Мужская будуарная фотосессия. Эстетика в фотографировании. 18+
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Женщины-пионеры, повлиявшие на историю фотографии
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Видеоинтервью с фотографом Мэтью Джорданом Смитом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.