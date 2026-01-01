Manfrotto MA2-BP-H рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Hybrid Backpack M

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. При использовании данной модели в качестве рюкзака доступны три способа переноски - как классический рюкзак, как рюкзак-слинг (на одно плечо) или как рюкзак с Х-положением ремней.

Для фотокамеры предусмотрен схемный кофр, удалив который, можно использовать все пространство для личных вещей.

Рюкзак имеет отделение для ноутбука и планшета, по бокам его распложены карманы для бутылки с водой, зонта и т.п.

Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.



Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: