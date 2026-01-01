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Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M
Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M

Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M

Manfrotto
Артикул: DAN-3601

Рюкзак для фотоаппарата Manfrotto MA2-BP-GM Advanced2 Gear Backpack M.

Компактный и функциональный рюкзак для фотооборудования, штатива и ноутбука. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлен из влагостойкой ткани, имеет ремни для внешнего крепления штатива, модульные разделители и защитный чехол от дождя. Размер отделения для фотокамеры - 39х13,5х29 см, размер отделения для ноутбука - 40х2,5х29.

Описание

В рюкзаке одно большое отделение предназначено для оборудования и имеет дополнительную защиту стенок и съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.

Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование. На внутренней части крышки рюкзака распложены карманы для аккуратного хранения небольших аксессуаров.

В передней части рюкзака распложено отделения для ноутбука, планшета, документов, бумажника и небольших аксессуаров.

Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.

Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 47х18,5х30
  • внутренние размеры, см - 39х13,5х29
  • размеры отделения для ноутбука, см - 40х2,5х29
  • размеры отделения для камеры, см - 39х13,5х29
  • размеры отделения для документов, см – 38,5х4х27
  • крепление для штатива - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • отделение для планшета - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • вес, кг - 1,2

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