Manfrotto MA2-BP-GM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Gear Backpack M

Описание

В рюкзаке одно большое отделение предназначено для оборудования и имеет дополнительную защиту стенок и съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.



Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование. На внутренней части крышки рюкзака распложены карманы для аккуратного хранения небольших аксессуаров.

В передней части рюкзака распложено отделения для ноутбука, планшета, документов, бумажника и небольших аксессуаров.

Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.



Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: