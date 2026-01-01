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Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M
Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M

Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M

Manfrotto
Артикул: DAN-3600

Рюкзак для фотоаппарата Manfrotto MA2-BP-FM Advanced2 Fast Backpack M.

Многофункциональный повседневный рюкзак для фотокамеры, ноутбука, штатива и личных вещей. Соответствует стандарту ручной клади, изготовлен из влагостойкой ткани, имеет ремни для внешнего крепления штатива, модульные разделители и защитный чехол от дождя. Размер отделения для фотокамеры - 43х30х18 см, размер отделения для ноутбука - 39х29х2,5 см.

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов, в нижней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.

В нижнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования. 

Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.

Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой. При необходимости, перегородку можно сложить, удалить из нижнего отделения защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.

У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.

В передней части рюкзака расположен карман на молнии для документов и небольших аксессуаров. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.

Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.

Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики:

  • внешние размеры, см - 44х31х19
  • внутренние размеры, см - 43х30х18
  • размеры отделения для ноутбука, см - 39х29х2,5
  • размеры отделения для камеры, см - 43х30х18
  • личные вещи, см - 39х16х14
  • крепление для штатива - да
  • цвет - черный
  • материал - синтетическая ткань
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • влагостойкая ткань - да
  • отделение для планшета - да
  • модульные разделители - да
  • защитный чехол от дождя - да
  • вес, кг - 1,2

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