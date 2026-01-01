Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов, в нижней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.
В нижнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.
Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.
При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.
Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой. При необходимости, перегородку можно сложить, удалить из нижнего отделения защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.
У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.
В передней части рюкзака расположен карман на молнии для документов и небольших аксессуаров. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.
Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.
Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.
Характеристики:
- внешние размеры, см - 44х31х19
- внутренние размеры, см - 43х30х18
- размеры отделения для ноутбука, см - 39х29х2,5
- размеры отделения для камеры, см - 43х30х18
- личные вещи, см - 39х16х14
- крепление для штатива - да
- цвет - черный
- материал - синтетическая ткань
- соответствует стандарту ручной клади - да
- влагостойкая ткань - да
- отделение для планшета - да
- модульные разделители - да
- защитный чехол от дождя - да
- вес, кг - 1,2