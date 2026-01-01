Manfrotto MA2-BP-FM рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Fast Backpack M

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Верхнее отделение предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов, в нижней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.



В нижнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.Для оперативного доступа к оборудованию предусмотрен двойной боковой доступ. Полное открытие отделения позволяет удобно разместить оборудование.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.



Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой. При необходимости, перегородку можно сложить, удалить из нижнего отделения защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.



У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.



В передней части рюкзака расположен карман на молнии для документов и небольших аксессуаров. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.



Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: