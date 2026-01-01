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Manfrotto MB MA-TRV-GY рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel серый

Manfrotto MB MA-TRV-GY рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel серый

Manfrotto
Артикул: OLE-1246

Manfrotto MA-TRV-GY рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel вмещает DSLR-камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышки и различные аксессуары. В специальный задний карман можно удобно разместить ноутбук с диагональю экрана до 13 дюймов. Для хранения аксессуаров есть несколько внешних и внутренних карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. На передней части рюкзака, либо у бокового кармана можно закрепить штатив. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.

Описание

Технические характеристики:

  • материал – нейлон
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 48х30х23
  • внутренние размеры, см – 30х23х17
  • размер отделения для ноутбука, см – 46х30х2
  • вес, кг – 1,4

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