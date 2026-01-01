Manfrotto MB MA-TRV-BW рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel коричневый

Технические характеристики:
- материал – нейлон
- цвет – коричневый
- внешние размеры, см – 48х30х23
- внутренние размеры, см – 30х23х17
- размер отделения для ноутбука, см – 46х30х2
- вес, кг – 1,4
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto MA-TRV-BW рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel вмещает DSLR-камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышки и различные аксессуары. В специальный задний карман можно удобно разместить ноутбук с диагональю экрана до 13 дюймов. Для хранения аксессуаров есть несколько внешних и внутренних карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. На передней части рюкзака, либо у бокового кармана можно закрепить штатив. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.
Технические характеристики:
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Тканевый фон Grifon - пятнистый светло-оранжевый.
Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.