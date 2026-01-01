Manfrotto MB MA-TRV-BW рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel коричневый

Артикул: OLE-1245

Manfrotto MA-TRV-BW рюкзак для фотоаппарата Advanced Travel вмещает DSLR-камеру с установленным объективом, два дополнительных объектива, вспышки и различные аксессуары. В специальный задний карман можно удобно разместить ноутбук с диагональю экрана до 13 дюймов. Для хранения аксессуаров есть несколько внешних и внутренних карманов. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. На передней части рюкзака, либо у бокового кармана можно закрепить штатив. Для сильных осадков предусмотрен дополнительный чехол.