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Fotokvant Mustang 1006 рюкзак

Fotokvant Mustang 1006 рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7416

Fotokvant Mustang 1006 - небольшой вместительный рюкзак для хранения и транспортировки фототехники.

Изготовлен из 1000D нейлона, модель вмещает 2 камеры, 2 объектива и накамерную вспышку. Размеры, см - 20х31х41. Вес - 1,25 кг. Цвет черный.

Описание

Fotokvant Mustang 1006 рюкзак

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