Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак

Артикул: NVF-7413

Fotokvant Godspeed SY762 – фоторюкзак вмещает DSLR-камеру, два средних зум-объектива, вспышку и зарядное устройство для камеры. Также есть возможность разместить ноутбук или графический планшет. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. Внутренний размер, см – 28x18x22. Вес, кг – 1,7.