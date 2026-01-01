Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Рюкзак имеет систему быстрого доступа к содержимому отделений. Вмещает в себя две фотокамеры, 4 объектива, вспышка, зарядное устройство, карты памяти. Ткань влагозащитная, плотность – 1680 денье.
Fotokvant LS-2100 - трехколенная, легкая студийная стойка без амортизации.
Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см.