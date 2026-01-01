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Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак
Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак
Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак
Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак

Fotokvant Godspeed SY762 рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7413

Fotokvant Godspeed SY762 – фоторюкзак вмещает DSLR-камеру, два средних зум-объектива, вспышку и зарядное устройство для камеры. Также есть возможность разместить ноутбук или графический планшет. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. Внутренний размер, см – 28x18x22. Вес, кг – 1,7.

Описание

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Рюкзак имеет систему быстрого доступа к содержимому отделений. Вмещает в себя две фотокамеры, 4 объектива, вспышка, зарядное устройство, карты памяти. Ткань влагозащитная, плотность – 1680 денье.

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