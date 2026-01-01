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Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак
Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак
Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак
Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак

Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7411

Fotokvant Godspeed SY514M – рюкзак из водостойкой ткани для фототехники. Вмещает 1-2 зеркальные камеры, 4-6 объективов со средним зумом, фотовспышку и многие другие аксессуары. Внутреннее пространство можно моделировать под текущие потребности. Размер, см – 29Х14Х36. Вес, кг – 1,5.

 

Описание

Fotokvant Godspeed SY514M рюкзак

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