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Fotokvant Comman 117 рюкзак
Fotokvant Comman 117 рюкзак
Fotokvant Comman 117 рюкзак

Fotokvant Comman 117 рюкзак

Fotokvant
Артикул: NVF-7402

Fotokvant Comman 117 – фоторюкзак вмещает две DSLR-камеры, восемь объективов, две вспышки и множество различные аксессуаров. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. 

Описание

Характеритики:

  • внешний размер, мм – 300х450х150
  • внутренний размер, мм – 290х430х140
  • вес, кг – 2,9

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