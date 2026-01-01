Fotokvant Comman 117 рюкзак

Артикул: NVF-7402

Fotokvant Comman 117 – фоторюкзак вмещает две DSLR-камеры, восемь объективов, две вспышки и множество различные аксессуаров. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок.