Fotokvant Comman 117 рюкзак

Характеритики:
- внешний размер, мм – 300х450х150
- внутренний размер, мм – 290х430х140
- вес, кг – 2,9
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant Comman 117 – фоторюкзак вмещает две DSLR-камеры, восемь объективов, две вспышки и множество различные аксессуаров. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок.
Характеритики:
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