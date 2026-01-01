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Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый
Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый

Fotokvant Backpack-01 Dark Grey рюкзак для фотоаппарата темно-серый

Fotokvant
Артикул: DAN-5547

Рюкзак Fotokvant Backpack-01 Dark Grey для фотоаппарата, темно-серый.

Удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Размер - 26х42х14 см. Цвет - темно-серый. Вес - 950 г.

Описание

Удобный стильный рюкзак, в котором можно разместить не только фото- и видеооборудование, но и сопутствующие аксессуары, такие как запасные объективы, вспышка, зарядное устройство, планшет и т.д. Также есть место для личных вещей, сбоку размещается карман-сетка для емкости с водой или небольшого штатива.

Рюкзак оснащен модульным вкладышем, к которому имеется быстрый доступ через боковой карман. На боковой стенке предусмотрен USB-разъем для подключения повер-банка.

Рюкзак изготовлен из качественного материала. Закрывается на застежку "молния".

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