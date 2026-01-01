CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования.

Описание

Внутренние перегородки съемные и позволяют трансформировать пространство рюкзака под необходимое оборудование. Также, перегородки можно полностью удалить и использовать рюкзак как повседневный городской или для путешествий. Основной доступ, при полном раскрытии рюкзака, предусмотрен со стороны спинки, что обеспечит сохранность содержимого. Также предусмотрен быстрый доступ к содержимому рюкзака верхний и боковой.

Рюкзак изготовлен из высококачественных материалов и фурнитуры, которые обеспечивают долгий срок эксплуатации без потери качества. Прочное, водоотталкивающее дно, внешнее крепление штатива и карман с эластичным уплотнением, дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе дополняют функциональность рюкзака.

Технические характеристики: