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CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования

CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: DAN-2720

CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 600+ рюкзак для фото- видеооборудования.

Рекомендуется использовать для двух DSLR фотокамер и объективами, аксессуаров и планшета.

Описание

Внутренние перегородки съемные и позволяют трансформировать пространство рюкзака под необходимое оборудование. Также, перегородки можно полностью удалить и использовать рюкзак как повседневный городской или для путешествий. Основной доступ, при полном раскрытии рюкзака, предусмотрен со стороны спинки, что обеспечит сохранность содержимого. Также предусмотрен быстрый доступ к содержимому рюкзака верхний и боковой.

Рюкзак изготовлен из высококачественных материалов и фурнитуры, которые обеспечивают долгий срок эксплуатации без потери качества. Прочное, водоотталкивающее дно, внешнее крепление штатива и карман с эластичным уплотнением, дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе дополняют функциональность рюкзака.

Технические характеристики:

  • внутренние размеры, см - 32х40х15
  • вес, кг - 1,88

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13 930 ₽
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