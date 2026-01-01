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CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования
CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования

CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак-слинг для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: DAN-2719

CULLMANN SYDNEY pro TwinPack 400+ рюкзак для фото- видеооборудования.

Рекомендуется использовать для двух DSLR фотокамер и объективами, аксессуаров и планшета.

Описание

Внутренние перегородки съемные и позволяют трансформировать пространство рюкзака под необходимое оборудование. Также, перегородки можно полностью удалить и использовать рюкзак как повседневный городской или для путешествий. Основной доступ, при полном раскрытии рюкзака, предусмотрен со стороны спинки, что обеспечит сохранность содержимого. Также предусмотрен быстрый доступ к содержимому рюкзака верхний и боковой. Рюкзак изготовлен из высококачественных материалов и фурнитуры, которые обеспечивают долгий срок эксплуатации без потери качества. Прочное, водоотталкивающее дно, внешнее крепление штатива и карман с эластичным уплотнением, дополнительная фиксация рюкзака на груди и поясе дополняют функциональность рюкзака.

Технические характеристики:

  • внутренние размеры, см - 24х35х14
  • внешние размеры, см - 26х40х22
  • вес, кг - 1,49

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