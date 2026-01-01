Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown рюкзак для фото оборудования

Характеристики:
- цвет - коричневый
- внутренние размеры, см - 22х29х11,5
- вес, г - 550
Москва
Малая Семеновская 3с6
Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, имеет подкладку для защиты от ударов.
Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает оборудование от непогоды.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фотосумка Grifon СВ-03 на колесах, размер - 103х34х29 см.
Универсальная сумка на колесах, предназначенная для транспортировки практически любого оборудования длиной не более
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 0,9 кг.
Фон нетканый Fotokvant BN-1621. Размер 1,6х2,1 м. Цвет светло-серый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.