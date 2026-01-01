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Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown рюкзак для фото оборудования
Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown рюкзак для фото оборудования

Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown рюкзак для фото оборудования

Cullmann
Артикул: MTG-0089

Рюкзак для фотооборудования Cullmann MALAGA CombiBackPack 200 brown сделан из водонепроницаемого немнущегося внешнего материала, имеет подкладку для защиты от ударов.

Двойная застежка-молния не пропускает воду и защищает оборудование от непогоды.

Описание

Характеристики:

  • цвет - коричневый
  • внутренние размеры, см - 22х29х11,5
  • вес, г - 550

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