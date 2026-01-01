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Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники
Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники
Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники
Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники

Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8943

Case Logic TBC-410-BLACK – рюкзак для фототехники. 

Вмещает DSLR-камеру с прикрепленным стандартным зум-объективом, один дополнительный объектив, вспышку и другие аксессуары. Рюкзак изготовлен из текстиля с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. Внутренний размер – 21,6x16x36,1 см. Вес – 0,41 кг.

Описание

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски даже во время долгих путешествий. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни гарантируют максимальный комфорт при ношении.

Уникальная подвесная система удерживает камеру внутри бокового отделения для быстрого доступа, а боковые стенки подвесной системы поднимаются, чтобы вместить дополнительный объектив, вспышку или аксессуары. Верхний отсек вмещает личные вещи, такие как легкая куртка, солнечные очки или завтрак.

В передний карман на молнии можно положить дополнительные аксессуары для камеры или другие мелкие принадлежности, а накладной карман на передней панели вмещает крышку объектива, чтобы она не потерялась.

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