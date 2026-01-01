Case Logic TBC-410-BLACK рюкзак для фототехники

Описание

Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски даже во время долгих путешествий. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни гарантируют максимальный комфорт при ношении.

Уникальная подвесная система удерживает камеру внутри бокового отделения для быстрого доступа, а боковые стенки подвесной системы поднимаются, чтобы вместить дополнительный объектив, вспышку или аксессуары. Верхний отсек вмещает личные вещи, такие как легкая куртка, солнечные очки или завтрак.

В передний карман на молнии можно положить дополнительные аксессуары для камеры или другие мелкие принадлежности, а накладной карман на передней панели вмещает крышку объектива, чтобы она не потерялась.