Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’

Описание

Рюкзак, помимо отделения для личных вещей, имеет отсек под ноутбук 15,6" и специальный карман для планшета.Также разработчиками были предусмотрены:

надежный потайной карман на поясе с мягкой сетчатой подкладкой для ценных вещей

асимметричная панель-органайзер с футляром для ручек, маркеров и карандашей

сетчатые боковые карманы для бутылок с водой

Рюкзак изготовлен из прочного полиэстра, имеет наплечные ремни эргономичной формы и съемный настраиваемый нагрудный ремень, обеспечивающий дополнительную поддержку при перевозке тяжелых предметов.

Доступ к основному отделу по типу чемоданного обеспечивает максимальный обзор при упаковывании и легкий доступ к вещам. Отделения закрываются на крупные молнии, достаточно широкие для того, чтобы присоединить к ним дополнительный замок.

Характеристики: