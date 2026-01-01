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Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’
Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’

Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT рюкзак для ноутбука 15.6’’

Case Logic
Артикул: NVF-9818

Case Logic Jaunt WMBP-115-MIDNIGHT - рюкзак для повседневного ношения с отделением для ноутбука 15,6".

Удобный и стильный рюкзак для ежедневного удобного и безопасного перемещения электроники и необходимых аксессуаров. Цвет - черный.

Описание

Рюкзак, помимо отделения для личных вещей, имеет отсек под ноутбук 15,6" и специальный карман для планшета.Также разработчиками были предусмотрены:

  • надежный потайной карман на поясе с мягкой сетчатой подкладкой для ценных вещей
  • асимметричная панель-органайзер с футляром для ручек, маркеров и карандашей
  • сетчатые боковые карманы для бутылок с водой

Рюкзак изготовлен из прочного полиэстра, имеет наплечные ремни эргономичной формы и съемный настраиваемый нагрудный ремень, обеспечивающий дополнительную поддержку при перевозке тяжелых предметов.

Доступ к основному отделу по типу чемоданного обеспечивает максимальный обзор при упаковывании и легкий доступ к вещам. Отделения закрываются на крупные молнии, достаточно широкие для того, чтобы присоединить к ним дополнительный замок.

Характеристики:

  • размер, см - 31x27x45
  • вес, г - 550
  • объем, л - 23

 

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