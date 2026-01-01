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Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники
Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники

Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники

Case Logic
Артикул: NVF-8939

Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity – рюкзак для фототехники.

Вмещает DSLR-камеру, 4 дополнительных объектива и аксессуары. Рюкзак изготовлен из влагостойкой ткани с надежной защитой от механических повреждений. Идеально подходит для выездных съемок. Внутренний размер – 226x173x206 мм. Вес – 2 кг.

Описание

Размеры отделения для хранения цифрового фотоаппарата, четырех объективов или вспышки и аксессуаров можно отрегулировать с помощью вспененных разделителей и короткого змеевидного разделителя, который используется в качестве стенки или подвесной перегородки.Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни гарантируют максимальный комфорт при носке, а плотный, мягкий поясной ремень и регулируемый нагрудный ремень равномерно распределяют нагрузку.

Отделение с застегивающейся на молнию крышкой предназначено для хранения личных вещей, таких как куртка или книги, а в просторном переднем отсеке-органайзере можно хранить кошелек, телефон и другие аксессуары.

У модели также предусмотрен съемный чехол для защиты от осадков.

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970 ₽
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