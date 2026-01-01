Case Logic DSB-101-BLACK Luminosity рюкзак для фототехники

Описание

Размеры отделения для хранения цифрового фотоаппарата, четырех объективов или вспышки и аксессуаров можно отрегулировать с помощью вспененных разделителей и короткого змеевидного разделителя, который используется в качестве стенки или подвесной перегородки.Индивидуальная регулировка наплечных ремней обеспечивает удобство переноски, даже во время долгих путешествий. Мягкая эргономичная задняя панель и наплечные ремни гарантируют максимальный комфорт при носке, а плотный, мягкий поясной ремень и регулируемый нагрудный ремень равномерно распределяют нагрузку.

Отделение с застегивающейся на молнию крышкой предназначено для хранения личных вещей, таких как куртка или книги, а в просторном переднем отсеке-органайзере можно хранить кошелек, телефон и другие аксессуары.

У модели также предусмотрен съемный чехол для защиты от осадков.