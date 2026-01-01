Falcon Eyes AGILITY 10 (FB-08015) сумка-рюкзак для фотоаппарата

Артикул: VBR-517

Falcon Eyes AGILITY 10 (FB-08015) – нейлоновый рюкзак для фотокамеры. Вмещает фотоаппарат с объективом, объектив или вспышку с аксессуарами. Материал, из которого изготовлена сумка-рюкзак, имеет водоотталкивающую пропитку. Модель выполнена в брызгозащитном исполнении, замки застежки нержавеющие. Вес – 445 г.