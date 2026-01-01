Falcon Eyes AGILITY 10 (FB-08015) сумка-рюкзак для фотоаппарата

Характеристики:
- внутренний размер, мм – 190х130х250
- внешний размер, мм – 235х195х375
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes AGILITY 10 (FB-08015) – нейлоновый рюкзак для фотокамеры. Вмещает фотоаппарат с объективом, объектив или вспышку с аксессуарами. Материал, из которого изготовлена сумка-рюкзак, имеет водоотталкивающую пропитку. Модель выполнена в брызгозащитном исполнении, замки застежки нержавеющие. Вес – 445 г.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter