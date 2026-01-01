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Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата
Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата

Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата

Tenba
Артикул: DAN-9482

Tenba Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black (637-751) холстер для фотоаппарата.

Ставшая классикой сумка для пары камера-объектив. Расширяемое дно. Три способа переноски. Возможность использования внешнего обвеса Влагостойкий и прочный материал. Верхняя загрузка камеры.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры, см – 19х26-36х17
  • Внутренние размеры, см – 17х23-34х15
  • Вес, кг – 0,5

Материал и фурнитура:

  • Внешний – полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR
  • Внутренний - shadow rip-stop нейлон
  • Молнии YKK®
  • Усиленные швы

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