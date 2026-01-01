Tenba (637-751) Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black холстер для фотоаппарата

Характеристики:
- Внешние размеры, см – 19х26-36х17
- Внутренние размеры, см – 17х23-34х15
- Вес, кг – 0,5
Материал и фурнитура:
- Внешний – полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR
- Внутренний - shadow rip-stop нейлон
- Молнии YKK®
- Усиленные швы
Москва
Малая Семеновская 3с6
Tenba Axis v2 Tactical 4L Top Loader MultiCam Black (637-751) холстер для фотоаппарата.
Ставшая классикой сумка для пары камера-объектив. Расширяемое дно. Три способа переноски. Возможность использования внешнего обвеса Влагостойкий и прочный материал. Верхняя загрузка камеры.
Характеристики:
Материал и фурнитура:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter