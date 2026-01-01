Manfrotto MB SV-H-30DV сумка-кобура для фотоаппарата Vivace 30 серая

Технические характеристики:
- внутренняя высота, см – 19
- внутренняя длина, см – 14
- внутренняя ширина, см – 11
- внешние размеры, см – 20,5х17х13,5
- отсек для аксессуаров – есть
- вес, кг – 0,335
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-H-30DV – компактная сумка-кобура из влагостойкого материала серого цвета. Предназначена для хранения и переноски цифровой камеры с установленным объективом. Имеет дополнительные отделения для размещения необходимых аксессуаров.
Технические характеристики:
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