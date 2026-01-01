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Manfrotto MB SV-H-30BI сумка-кобура для фотоаппарата Vivace 30 синяя

Manfrotto MB SV-H-30BI сумка-кобура для фотоаппарата Vivace 30 синяя

Manfrotto
Артикул: OLE-0846

Manfrotto SV-H-30BI – компактная сумка-кобура синего цвета. Предназначена для хранения и переноски цифровой камеры с установленным объективом. Имеет дополнительные отделения для размещения необходимых аксессуаров.

Описание

Технические характеристики:

  • внутренняя высота, см – 19
  • внутренняя длина, см – 14
  • внутренняя ширина, см – 11
  • внешние размеры, см – 20,5x17x13,5
  • отсек для аксессуаров – есть
  • вес, кг – 0,335

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