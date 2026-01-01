Manfrotto MB SV-H-20BI VIVACE 20 Holster кобура для фотоаппарата синяя

Характеристики:
- внутренняя высота, см – 17
- внутренняя длина, см – 14,5
- внутренняя ширина, см – 11
- внешние размеры (ВхДхШ) – 18,5х16,5х13,5
- отсек для аксессуаров – есть
- вес, кг – 0,315
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-H-20BI VIVACE 20 Holster – мягкая сумка-кобура хостер синего цвета. Обеспечивает защиту беззеркальной системной фотокамере с прикрепленным китовым объективом 18–55 мм. Модель кобуры имеет дополнительные специальные отделения для размещения необходимых аксессуаров.
Характеристики:
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