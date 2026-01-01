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Manfrotto MB SV-H-20BB VIVACE 20 Holster кобура для фотоаппарата черная

Manfrotto MB SV-H-20BB VIVACE 20 Holster кобура для фотоаппарата черная

Manfrotto
Артикул: NVF-2557

Manfrotto SV-H-20BB VIVACE 20 Holster – мягкая сумка-кобура хостер. Обеспечивает защиту беззеркальной системной фотокамере с прикрепленным китовым объективом 18–55 мм. Модель кобуры имеет дополнительные специальные отделения для размещения необходимых аксессуаров.

Описание

Характеристики:

  • внутренняя высота, см – 17
  • внутренняя длина, см – 14,5
  • внутренняя ширина, см – 11
  • внешние размеры (ВхДхШ) – 18,5х16,5х13,5
  • отсек для аксессуаров – есть
  • вес, кг – 0,315

 

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