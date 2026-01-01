Manfrotto MB SV-H-10BI VIVACE 10 Holster кобура для фотоаппарата синяя

Характеристики:
- внутренняя высота, см – 14
- внутренняя длина, см – 14
- внутренняя ширина, см – 9
- внешние размеры (ВхДхШ) – 15,0х16,5х11,5
- отсек для аксессуаров – есть
- вес, кг – 0,275
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto SV-H-10BI VIVACE 10 Holster – мягкая сумка-кобура хостер синего цвета. Обеспечивает защиту беззеркальной системной фотокамере с прикрепленным зум-объективом. Модель кобуры имеет дополнительные специальные отделения для размещения необходимых аксессуаров.
Характеристики:
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