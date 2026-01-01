Manfrotto PL-AH-14 Pro Light Access H-14 сумка-кобура для фотоаппарата

Технические характеристики:
- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 28х21х13,5
- внутренние размеры, см – 26x19x11,5
- защитный чехол от дождя и УФ-излучения – да
- вес, кг – 0,47
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-AH-14 Pro Light Access H-14 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным объективом. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива и вспышки. Переноска осуществляется с помощью съемного регулируемого плечевого ремня и верхней ручки. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).
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