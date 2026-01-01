Manfrotto PL-AH-14 Pro Light Access H-14 сумка-кобура для фотоаппарата

Артикул: OLE-0728

Manfrotto PL-AH-14 Pro Light Access H-14 – сумка-кобура для хранения и переноса цифровой зеркальной камеры с установленным объективом. Внутри модульные перегородки помогут создать отделения для размещения дополнительного объектива и вспышки. Переноска осуществляется с помощью съемного регулируемого плечевого ремня и верхней ручки. Для непредсказуемой погоды в комплекте идет чехол с двумя поверхностями: черной (защищает от дождя) и серебристой (защита от УФ-излучения).