Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая

Артикул: NVF-9740

Manfrotto NX-H-IIBX - компактная сумка-кобура серии NX II.

Предназначена для хранения и транспортировки DSLR-камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Предусмотрены один внутренний и два боковых кармана для аксессуаров. Цвет - бордовый.