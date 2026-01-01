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Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая
Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая
Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая

Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая

Manfrotto
Артикул: NVF-9740

Manfrotto NX-H-IIBX - компактная сумка-кобура серии NX II.

Предназначена для хранения и транспортировки DSLR-камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Предусмотрены один внутренний и два боковых кармана для аксессуаров. Цвет - бордовый.

Описание

Технические характеристики:

  • материал - влагостойкая ткань
  • цвет - бордовый
  • внешние размеры, см - 21х15х18
  • внутренние размеры, см - 18х11х15,5
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • вес, г - 265

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