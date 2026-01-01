Manfrotto NX-H-IIBX сумка-кобура для фотоаппарата NX II бордовая

Технические характеристики:
- материал - влагостойкая ткань
- цвет - бордовый
- внешние размеры, см - 21х15х18
- внутренние размеры, см - 18х11х15,5
- соответствует стандарту ручной клади - да
- вес, г - 265
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-H-IIBX - компактная сумка-кобура серии NX II.
Предназначена для хранения и транспортировки DSLR-камеры с установленным объективом и дополнительным объективом. Предусмотрены один внутренний и два боковых кармана для аксессуаров. Цвет - бордовый.
Технические характеристики:
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