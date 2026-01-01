Manfrotto NX-H-IIBU сумка-кобура для фотоаппарата NX II синяя

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – синий
- внешние размеры, см – 21х18х15
- внутренние размеры, см – 18х15,5х11
- вес, кг – 0,265
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-H-IIBU – небольшая удобная сумка-кобура серии NX II. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом и одного дополнительного объектива. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – синий.
Технические характеристики:
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