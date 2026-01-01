Manfrotto NX-H-IIBU сумка-кобура для фотоаппарата NX II синяя

Артикул: OLE-1254

Manfrotto NX-H-IIBU – небольшая удобная сумка-кобура серии NX II. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом и одного дополнительного объектива. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – синий.