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Manfrotto NX-H-IIBU сумка-кобура для фотоаппарата NX II синяя

Manfrotto NX-H-IIBU сумка-кобура для фотоаппарата NX II синяя

Manfrotto
Артикул: OLE-1254

Manfrotto NX-H-IIBU – небольшая удобная сумка-кобура серии NX II. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом и одного дополнительного объектива. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – синий. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – синий
  • внешние размеры, см – 21х18х15
  • внутренние размеры, см – 18х15,5х11
  • вес, кг – 0,265

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