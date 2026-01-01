Manfrotto NX-H-IGY сумка-кобура для фотоаппарата NX I серая

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – серый
- внешние размеры, см – 17х16х12
- внутренние размеры, см – 15х14х8
- вес, кг – 0,225
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-H-IGY – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – серый.
Технические характеристики:
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Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет белый.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.
Grifon ARS-2000 – трехколенная студийная стойка без амортизации. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет – черный. Максимальная высота – 200 см. Минимальная – 82 см. Длина в сложенном состоянии – 72 см. Поставляется в чехле.
Grifon R-82 T – отражатель предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Диаметр диска, см – 82.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 1,6х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,2 кг.