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Manfrotto NX-H-IGY сумка-кобура для фотоаппарата NX I серая

Manfrotto NX-H-IGY сумка-кобура для фотоаппарата NX I серая

Manfrotto
Артикул: OLE-1253

Manfrotto NX-H-IGY – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – серый. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – серый
  • внешние размеры, см – 17х16х12
  • внутренние размеры, см – 15х14х8
  • вес, кг – 0,225

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