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Manfrotto NX-H-IBX сумка-кобура для фотоаппарата NX I бордо

Manfrotto NX-H-IBX сумка-кобура для фотоаппарата NX I бордо

Manfrotto
Артикул: OLE-1252

Manfrotto NX-H-IBX – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – бордо. 

Описание

Технические характеристики:

  • материал – текстиль
  • цвет – бордо
  • внешние размеры, см –17х16х12
  • внутренние размеры, см – 15х14х8
  • вес, кг – 0,225

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