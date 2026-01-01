Manfrotto NX-H-IBX сумка-кобура для фотоаппарата NX I бордо

Технические характеристики:
- материал – текстиль
- цвет – бордо
- внешние размеры, см –17х16х12
- внутренние размеры, см – 15х14х8
- вес, кг – 0,225
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto NX-H-IBX – компактная сумка-кобура серии NX I. Предназначена для хранения и транспортировки небольшой DSLR-камеры с установленным объективом. Предусмотрены два боковых кармана для аксессуаров. Цвет – бордо.
Технические характеристики:
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